Črna sobota za premiera Andreja Plenkovića

Preiskovalci ne dajejo izjav, se je pa oglasil premier Plenković in presenetil javnost in preiskovalce, zlasti pa državno odvetnico. »To je trenutek, ko bi glavna državna odvetnica morala stopiti pred kamere in pojasniti, kaj so razlogi za tako hitro aretacijo ministra za dejanja, domnevno storjena leta 2018,« je dejal na novinarski konferenci in izrazil pričakovanje, da bodo pristojni postregli z informacijami in dokazi za akcijo. Pristojni za zdaj ne dajejo izjav.

»V tem trenutku se meni ta poteza zdi nesorazmerna, verjamem pa, da postopki potekajo zakonito,« je še dejal Plenković, ki meni, da čas Horvatove aretacije ni izbran naključno. Mimogrede: minister Horvat je bil njegov osebni izbor za ministrski položaj (tako kot novembra lani aretirana Gabrijela Žalac, nekdanja ministrica za regionalni razvoj in evropska sredstva).