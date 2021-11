Dan D za Bidnovo Ameriko

Republikanski prvak v ameriškem predstavniškem domu Kevin McCarthy je z več kot osemurnim govorom sinoči preprečil glasovanje o paradnem programu demokratskega predsednika Joeja Bidna »Za boljšo ponovno gradnjo« (Build Back Better). Vladajoče stranke ZDA pa ni ustavilo niti poročilo kongresnih računovodij o 367 milijardah dolarjev dodatnega dolga v prihodnjem desetletju in glasovanje je na dnevnem redu danes.

Joeja Bidna nihče ni izvolil zato, da bi bil novi Franklin Delano Roosevelt, je voditelj republikanske manjšine v predstavniškem domu z navedbo reformnega predsednika iz časov velike depresija dvajsetega stoletja zavrnil 1850 milijard dolarjev vredno »socialno infrastrukturo«. »Jaz sem!« je takoj nasprotovala newyorška demokratka Alexandria Ocasio-Cortez in pridružil se ji je vsaj en vzklik »Tudi jaz!«. Leva od obeh velikih ameriških političnih strank se zavzema za vse od zastonjskega otroškega varstva in drugih šol do dostopnejšega zdravstvenega zavarovanja ter reševanja stanovanjskih težav Američanov, vse to pa naj bi plačali izključno z višjimi davki za najbogatejše. Načrtujejo tudi številne okoljevarstvene programe.

Demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi se je poslovila nekaj po polnoči. FOTO: Tom Brenner/Reuters

Republikanci temu ostro nasprotujejo in njihov kongresni prvak McCarthy je dovoljeno minuto nastopa v protest raztegnil do petkovega jutra. Naznanil je odločenost, da demokrati prelomnih programov ne bodo sprejeli med nočnim počitkom velikega dela ameriškega prebivalstva, in zato razpredal o vsem od umika iz Afganistana do slik na stenah njegove pisarne. Najbolj ogorčeno pa se je spravil na najnovejše demokratske načrte, ki jim konservativni nasprotniki očitajo uvajanje socializma skozi zadnja vrata. Po njihovem prepričanju je že marčni reševalni paket proti posledicam pandemije pomagal k rekordni inflaciji in se negativnih posledic bojijo celo po nedavnem sprejetju 1200-milijardne prenove infrastrukture. Krona na preveliko ameriško zapravljanje pa bi bil zanje še dražji program za boljšo ponovno gradnjo.

Demokratska predstavnica iz New Yorka Grace Meng pa je po nekaj urah poslušanja tvitnila, da ji je manj časa vzelo rojevanje svojega otroka, in Jamie Raskin iz Marylanda se je šalil, da bi »republikanski talci« ob boku Kevina McCarthyja raje doživeli javni ukor, kot so ga demokrati le dan pred tem izrekli Paulu Gosarju iz Arizone. Če lahko iz starorimskih časov znani filibuster v senatu prepreči sprejetje sporne zakonodaje, so demokratski voditelji predstavniškega doma glasovanje preprosto preložili za nekaj ur.

Newyorška predstavnica Alexandria Ocasio-Cortez poudarja zavzemanje za reforme v slogu Franklina Roosevelta. FOTO: Phil Noble/Reuters

Demokratsko vodstvo upa, da so s prepolovitvijo načrtovanih postavk ugodili uporniškima senatorjema iz lastnih vrst Joeju Manchinu iz Zahodne Virginije in Kyrsten Sinema iz Arizone ter bo ambiciozni načrt reform ameriške družbe in gospodarstva uspel prepričati minimalno demokratsko večino v zgornjem domu kongresa. Med dvomljivci pa je tudi demokratski predstavnik Jared Golden iz Maina, ki je že naznanil glasovanje proti, in zagovorniki programa držijo pesti, da se mu ne bo pridružil še kdo. Pa čeprav so med demokrati tudi takšni, ki upajo, da bi program propadel in bi se stranka lahko vrnila k politični sredini.