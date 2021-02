Dara je zanetila vojno med Srbi in Hrvati

Skrivanje resnice o Jasenovcu

Dnevnik Diane Budisavljević je bil prvi film o ustaških zločinih v času Neodvisne države Hrvaške. FOTO: promocijsko gradivo



Državni projekt o srbski resnici

»Srbi so zamudili priložnost, da o Jasenovcu, kjer je umrlo okoli 80.000 Srbov, ­Romov in Judov, posnamejo tehten film,« je zapisal kritik o filmu v reviji Variety. FOTO: Danijel Soldo/Cropix

Vojna drama Dara iz Jasenovca, ki bo po napovedih danes premierno prikazana v ZDA, je povzročila verbalno vojno med Srbi in Hrvati. Urejevalci spletne filmske baze IMDb so onemogočili ocenjevanje filma. Vojna se je začela zaradi kritike v reviji Variety, v kateri je bil film označen za nacionalistično propagando.Filmski kritik Jay Weissberg je ocenil, da film režiserjane skriva protihrvaškega in protikatoliškega naboja. V njem vidi orožje v današnjih sporih med Srbi in Hrvati. Po njegovem je Dara iz Jasenovca eden od filmov o holokavstu, ki obstajajo le zato, ker se holokavst dobro prodaja. Kritiko v reviji Variety je sklenil z obžalovanjem, ker so Srbi zamudili priložnost, da o Jasenovcu, kjer je umrlo okoli 80.000 Srbov, Romov in Judov, posnamejo tehten film.V srbskih medijih so Weissberga označili za državnega sovražnika, po mnenju notranjega ministra Aleksandra Vulina pa je človek, vreden prezira, ki zlonamerno odpira in onesnažuje grobove zaklanih Judov in Romov. Po mnenju ministrice za kulturoje to poskus diskreditacije filma in izpodbijanje pravice, da se spregovori o Jasenovcu kot kraju trpljenja srbskega naroda. Ministrica je poudarila, da zgodba temelji na zgodovinskih dejstvih in avtentičnih pričevanjih preživelih žrtev in si zasluži ustrezno pozornost svetovne javnosti. Sklenila je, da resnice o taborišču v Jasenovcu ni mogoče skriti.Antonijević je prepričan, da je Weissberg s kritiko hotel prestrašiti in zmesti člane akademije, ki izbirajo kandidate za oskarje, ter jih odvrniti od glasovanja za ta film. Ker kritiku ni všeč konec zaradi cenenih čustev, je režiser poudaril, da so bila za Srbe zelo draga in da so jih plačali z veliko krvi. V filmu je eden od ključnih likov ustaški zločinec in klavec Vjekoslav Maks Luburić. Po navedbah Antonijevića je vlogo ponudil velikemu hrvaškemu igralcu, ki ga je zavrnil s pojasnilom, da bi ga ubili, če bi jo sprejel. V zvezi s tem je poudaril, da film ni proti Hrvatom in da loči med hrvaštvom in ustaštvom.Čeprav je kopijo filma, ki je uradni srbski kandidat za tujejezičnega oskarja, dobilo le nekaj filmskih kritikov, se je na spletni strani IMDb vnel neizprosen boj med Srbi in Hrvati. Na družbenih omrežjih so Srbi pozivali k podpori filma, ki da ga ustaši sabotirajo na IMDb. Srbi so mu dajali desetice, Hrvati pa enice. Ker vojni ni bilo videti konca, je IMDb onemogočil ocenjevanje, povprečno oceno pa izbrisal.Film Dara iz Jasenovca je državni projekt pod oblastjo predsednika, ki sta ga financirala vlada in srbski filmski center z več kot dvema milijonoma evrov. Predsednica filmskega centraje dejala: »Po več sto filmih, v katerih so kot zločinci prikazani Srbi, lahko predstavimo zgodbo o srbskih žrtvah, ki spreminja hollywoodske stereotipe.« V Srbiji bodo kritiki umetniške vrednosti filma označeni za izdajalce in plačance, ki zanikajo resnico o Jasenovcu. Če bo projekt uspel, bosta temi genocida in vloge žrtve spremenili podobo Srbije, če bo propadel, bo kriva svetovna zarota proti Srbom. Z dediščino Jasenovca se mora soočiti Hrvaška, kot se je z dokumentarnim filmom Dnevnik Diane Budisavljević, Srbija pa s taboriščem Stari sejem v središču Beograda ali s Sarajevom, Srebrenico, Vukovarjem in Dubrovnikom. Premiera filma v Beogradu je napovedana 22. aprila, ni pa znano, ali ga bodo prikazali tudi na Hrvaškem.