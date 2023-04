Dela na otroških čevljih, ganljivem pričevanju o zločinih v Auschwitzu

V spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau na jugu Poljske, ki se nahaja na mestu nekdanjega istoimenskega nemškega nacističnega koncentracijskega in uničevalnega taborišča, so zagnali dveletni projekt za ohranitev približno 8000 otroških čevljev, ki so del spominskih zbirk muzeja.

Otroški čevlji veljajo za pretresljiv simbol trpljenja najmlajših žrtev nemškega nacističnega taborišča Auschwitz. Konservatorska dela na čevljih bodo omogočila njihovo dolgoročno hrambo in razstavljanje.

»Otroški čevlji so eno najbolj ganljivih pričevanj o zločinih, storjenih v Auschwitzu, zato je tako pomembno, da ukrepamo in jih čim dlje ohranimo. Pri načrtovanih konservatorskih delih bo še posebej pomemben individualen pristop k vsakemu čevlju,« je dejal namestnik direktorja muzeja, pristojen za konservatorstvo Rafal Pioro.

Konservatorska dela na otroškem čevlju v Spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau. FOTO: Spominski Muzej Auschwitz-Birkenau

V okviru dveletnega projekta načrtujejo konservatorska dela ter pripravo opisne in fotografske dokumentacije za približno 8000 čevljev. Vsak čevelj bodo najprej izmerili in nato izdelali kartico predmeta s fotografijo in podrobnim opisom. Na podlagi pridobljenih podatkov bodo sestavili zbirko podatkov o proizvajalcih in lastnikih čevljev, so še sporočili iz omenjenega muzeja.

Upočasnili bi radi proces staranja

Cilj projekta je upočasniti procese staranja čevljev, ki so sestavljeni iz več različnih materialov, a vplivajo drug na drugega. Glede na njihovo stanje, vrsto in značilnosti bodo po posebnih raziskavah izvedli ustrezne postopke, kot so čiščenje površine, stabilizacija korozijskih procesov kovin, stabilizacija tekstila, strukturna ojačitev usnja in zaščita kovinskih delov pred vremenskimi vplivi.

»Vsak čevelj ima drugačne značilnosti, poškodbe, sledi uporabe lastnikov, ki določajo obseg konservatorskih posegov ter izbiro ustreznih metod in snovi,« je povedal muzejski konservator Miroslaw Maciaszczyk.

Konservatorska dela na otroškem čevlju v Spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau. FOTO: Spominski Muzej Auschwitz-Birkenau

Kot so zapisali v Spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau, je v njihovi zbirki približno 110.000 čevljev, med njimi okrog 8000 otroških. Večina je na ogled na stalni razstavi, ki vključuje različne tipe obutve, od sandalov, natikačev do škornjev, tudi materiali, iz katerih so izdelani, se razlikujejo. Majhen delež predstavljajo pari obutve.

Otroških čevljev večinoma ni mogoče identificirati, pri nekaterih pa je zgodovinarjem in konservatorjem uspelo odkriti proizvajalca. V muzeju imajo tudi nekaj čevljev z imenom in naslovom lastnika, kar je omogočilo identifikacijo.

V nemško koncentracijsko in uničevalno taborišče Auschwitz-Birkenau so nacisti deportirali okoli 232.000 otrok in mladostnikov, od tega približno 216.000 judov, 11.000 Romov, okoli tri tisoč Poljakov, več kot tisoč Belorusov in nekaj sto Rusov, Ukrajincev in drugih. Skupno je bilo v taborišču registriranih okoli 23.000 otrok in mladostnikov. Januarja leta 1945, ko so Sovjeti osvobodili Auschwitz, je bilo živih približno 700.