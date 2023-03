Digitaliziraj ali umri

V nadaljevanju preberite:

Naklade tiskanih medijev nezadržno upadajo, oglasni prihodki se krčijo, vse več ljudi novice bere na spletu, dostavni in tiskarski stroški so vse večji. Če se bodo trendi nadaljevali v obstoječi smeri, bo tisk prej ali slej izumrl. V to so prepričani tudi v najevečjem nemškem založniku Axel Springer, zato so napovedali postopno popolno ukinitev tiskanih izdaj časopisov. Axel Springer, ki se je že zelo zgodaj lotil digitalizacije, že danes tri četrtine prihodkov ustvari na spletu, kar je med založniki izjema. A tudi drugi nemški založniki so prepričani, da je prihodnost digitalna, zato napovedujejo investicije le še v tem segmentu. Hkrati državo pozivajo k subvencioniranju dostav tiska, podobno kot tudi drugod po Evropi.