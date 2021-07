Digitalni nomadi za nacionalno živopisnost

V nadaljevanju preberite:

V pandemiji je veliko ljudi spoznalo, da nima smisla hoditi v pisarne in da si je mogoče življenje veliko bolje organizirati, če se delo opravlja prek spleta. »Digitalni nomadi« so končno dočakali svojih pet minut. Zdaj je le še vprašanje, katero mesto bodo izbrali in ga začasno spremenili v svoje prebivališče.



Azijska mesta so do zdaj pri tem zaostajala za evropskimi in ameriškimi, a sta med prvimi desetimi na seznamu, ki ga ponuja platforma Nestpick, kljub vsemu Tokio na šestem in Singapur na sedmem mestu. Ker se na prisotnost »digitalnih nomadov« vse bolj gleda kot na odsev splošne odprtosti, družbene razvitosti, zdravstvene varnosti, stopnje svetovljanstva, nato pa tudi finančne dostopnosti, je za azijska središča to tudi vprašanje mednarodnega ugleda.