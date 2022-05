Direktor bolnišnice na Hrvaškem pod pritiskom še zaradi incidentov s pištolo

Šef največje hrvaške bolnišnice KBC Zagreb Ante Ćorušić je zaradi svojih izjav in incidentov iz preteklosti pod vse večjim pritiskom javnosti. Ginekologa je zaradi groženj s pištolo v alkoholiziranem stanju že dvakrat aretirala policija in ga odpeljala v psihiatrično bolnišnico, razkrivata hrvaški tednik Nacional in spletni portal Index.hr.

Ćorušić je v zadnjih tednih razburjal javnost s komentarji o postopku prekinitve nosečnosti, o primeru nosečnice Mirele Čavajda in s priznanjem, da je eni od pacientk odstranil napačen jajčnik. Zdaj so hrvaški mediji razkrili še incidente iz preteklosti, povezane s strelnim orožjem.

O prvem incidentu je že v ponedeljek pisal Index na podlagi dokumentov, ki jih je pridobil. Po navedbah portala je policija Ćorušića 22. septembra 2009 privedla v psihiatrično bolnišnico Vrapče, potem ko je med družinskim prepirom pijan mahal s pištolo in grozil, da se bo ubil. O drugem incidentu danes piše Nacional. Tednik razkriva, da je Ćorušić nekaj let po družinskem incidentu pijan streljal v zagrebškem naselju Šestine, kjer ima družinsko hišo. Policiji je dogodek prijavila ena od ambasad, ki ima v tem naselju rezidenco. Policija je Ćorušića tudi takrat odvedla v psihiatrično bolnišnico.

Policija Ćorušiću po pisanju Nacionala po nobenem od incidentov ni odvzela dovoljenja za posedovanje orožja. Tega menda ima, ker se ukvarja z lovom. Na hrvaškem notranjem ministrstvu tega, ali je policija Ćorušiću odvzela orožje ali ne, niso hoteli pojasniti zaradi varovanja osebnih podatkov.

Ćorušić bi po pisanju hrvaških medijev leta 2016 moral postati minister za zdravstvo v vladi tedanjega premiera Tihomirja Oreškovića. Kot piše Nacional, je stranka Most dala veto zaradi njegove zdravniške napake, ko je pacientki odstranil napačen jajčnik.