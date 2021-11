Dodik k Erdoğanu v Ankaro, Escobar k opoziciji v Banjaluko

V nadaljevanju preberite:

Napoved umika bosanskih Srbov iz skupnih ustanov in oboroženih sil ter napoved ustanovitve vojske Republike srbske je Bosno in Hercegovino pahnila v resno krizo, ki jo z diplomatskimi dejavnostmi skušajo ublažiti velike sile iz regije skupaj s Združenimi državami Amerike. Ali bo vodji bosanskih Srbov Miloradu Dodiku uspelo prepričati voditelje Srbije, Hrvaške in Turčije, da prevzamejo skrb za stabilizacijo BiH v svoje roke?