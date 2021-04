Dodik zgrabil zamisel o mirnem razpadu BiH

Plesali bodo na melodijo iz Zagreba

Pahorjevo vprašanje balzam za Dodikova ušesa

Zunanji ministerje poslancem včeraj zagotovil, da se strategija Slovenije do Zahodnega Balkana ni spremenila. Njegov hrvaški kolega Gordan Grlić Radman pa je včeraj v Sarajevu spomnil, da evroatlantska pot Bosne in Hercegovine poteka prek Hrvaške in da Hrvaška BiH na tej poti podpira.Ugibanja o obstoju slovenskega dokumenta o Zahodnem Balkanu je na odboru za zunanjo politiko končal zunanji minister Anže Logar. Zunanjepolitični dokumenti države se niso spremenili, vlada izvaja obstoječo strategijo, morebitne spremembe pa bi bile usklajene v parlamentu. Poslancem pa je Logar pokazal neuradni dokument o BiH, ki ga je pripravila Hrvaška in so ga zunanji ministri EU obravnavali marca na zasedanju v Bruslju. Tako imenovani non paper je poleg Hrvaške, Madžarske, Bolgarije, Grčije in Cipra podpisala tudi Slovenija. Podpisnice so se zavzele, da bo BiH postala kandidatka za članstvo v EU takoj, ko bo izpolnila vse pogoje za to.Med pogoji so podpisnice zapisale ekonomske in strukturne reforme, krepitev vladavine prava, dejavnejše obvladovanje migrantskih tokov in predvsem spremembo volilne zakonodaje še pred splošnimi volitvami prihodnje leto. S tem želi Hrvaška zagotoviti, da bodo Hrvati v BiH lahko sami izbrali svojega predstavnika v predsedstvu, da se jim ne ponovi sedanja zagata, ko je bil v predsedstvo z veliko pomočjo bošnjaških glasov izvoljen Željko Komšič, ki ga kot svojega predstavnika ne priznava HDZ, dolgoletna vladajoča stranka Hrvatov v BiH. Medtem ko so v Republiki srbski naklonjeni tovrstnim spremembam, jim Bošnjaki nasprotujejo, saj v njih vidijo korak k tretji, hrvaški entiteti v BiH.Hrvaški zunanji ministerje včeraj med obiskom Sarajeva poudaril, da Zagreb močno podpira celovitost BiH. Sporočil je, da je BiH naslonjena na Hrvaško, njena evroatlantska pot pa poteka prav prek Hrvaške, ki da to pot podpira.Predsednik predsedstva BiHpa vztrajno zavrača celovitost BiH. Potem ko je v torek regijo razburila novica, da je slovenski predsedniknedavno v Sarajevu vprašal, ali se lahko BiH mirno razide, je Dodik ponovil, da si bo prizadeval za miren razpad države, ki jo formalno vodi. Dodik vztraja, da se BiH ne more obdržati, ker ni funkcionalna država.