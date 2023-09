Domnevno ubitega poveljnika ruske črnomorske flote posneli na sestanku

Poveljnik ruske črnomorske flote Viktor Sokolov, ki naj bi bil po navedbah Kijeva v petek ubit v ukrajinskem napadu na sedež flote v Sevastopolu, se je danes pojavil v videoposnetku sestanka ruskega ministrstva za obrambo. Iz Kremlja so sporočili tudi, da bodo ameriški tanki M1 abrams »v Ukrajini zgoreli« in ne bodo vplivali na rusko ofenzivo.

Sokolov, ki naj bi bil po navedbah Kijeva ubit v petkovem raketnem napadu na sedež ruske flote v Sevastopolu na polotoku Krim, se je danes pojavil v videoposnetku sestanka, ki ga je vodil ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Sestanka naj bi se udeležil na daljavo. Verodostojnosti posnetka ni mogoče neodvisno preveriti.

V osemminutnem videoposnetku, ki ga je objavilo rusko obrambno ministrstvo, se Sokolov v vojaški uniformi večkrat pojavi na zaslonu, vendar ne spregovori. Pred tem so na ministrstvu v izjavi za javnost zapisali zgolj, da je sestanek potekal, iz Kremlja pa so sporočili, da nimajo informacij o Sokolovu in nadaljnja vprašanja preusmerili na ministrstvo za obrambo.

Na videoposnetek se je odzvala tudi ukrajinska vojska, ki je sporočila, da bo preverila svoje poročilo o domnevni smrti vodje ruske črnomorske flote. V objavi na omrežju Telegram so zapisali, da je bil glede na navedbe njihovih virov ruski poveljnik med ubitimi v napadu, vendar »je žrtve težko identificirati, saj so trupla zelo poškodovana«.

»Ker so bili Rusi prisiljeni objaviti odgovor, ki naj bi Sokolova prikazal živega, bodo naše službe preverile svoje informacije,« so še sporočile ukrajinske sile.

V Kremlju komentirali najnovejšo pošiljko ameriških bojnih tankov

Ob tem so v Kremlju komentirali tudi pošiljko ameriških bojnih tankov M1 abrams, opremljenih s 120-milimetrskimi naboji z osiromašenim uranom, ki jih je Ukrajina v ponedeljek prejela od ZDA.

»Vse to nikakor ne more vplivati na bistvo posebne vojaške operacije in njen izid. Čudežno zdravilo ne obstaja, ni enega samega tipa orožja, ki bi lahko spremenilo ravnovesje moči na bojišču,« je po navedbah AFP povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. »Tudi ti tanki bodo zgoreli,« je dodal.

Washington je januarja napovedal dobavo 31 tankov M1 abrams, ni pa jasno, koliko jih je že prispelo v Ukrajino in koliko časa bo trajalo, da bodo razporejeni na fronto. Ukrajina že mesece prosi za še več zahodnega orožja, vključno z raketami daljšega dosega, ki bi ji pomagalo prebiti ruske položaje in izvajati napade globoko na ozemljih pod ruskim nadzorom.