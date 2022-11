Donbas je postal pekel za branilce

Ruska vojska se je umaknila iz Hersona, a to ne pomeni, da se bliža konec spopadov v Ukrajini. Zahodni analitiki v zadnjih dnevih ponavljajo to, kar je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opozoril že takoj po ruskem umiku iz Hersona: zdaj se največji spopadi selijo v doneško regijo.

V soboto je ukrajinski predsednik izjavil, da so se ukrajinski branilci v Donbasu, ki so vsak dan vpleteni v vroče spopade, znašli sredi »pekla«. Dejansko je bil osnovni cilj »druge etape« ruskega vojaškega posredovanja v Ukrajini osvoboditev obeh donbaških uporniških republik, Doneške in Luganske. Tja lahko zdaj Moskva prestavi več kot 20.000 vojakov, ki jih je umaknila iz Hersona, in namesti večino od približno 300.000 novih vojakov, ki so jih zbrali med delno mobilizacijo rezervistov.

Rus želijo prevzeti popoln nadzor nad Donbasom. Tja lahko premestijo 20.000 vojakov, ki so jih umaknili iz Hersona. Kijev načrtuje protiofenzivo v smeri proti Krimu.

Nekdanji ukrajinski obrambni minister Andrij Zahorodnjuk je prepričan, da je za Ruse pomembna naloga prevzem popolnega nadzora nad Donbasom. Za ameriški poslovni časnik Wall Street Journal je izjavil, da bo njegova država naletela na resne težave v tej regiji, ker bo sovražnik tja preusmeril vse sile. Po njegovih besedah je novi poveljnik ruskih sil v Ukrajini general Sergej Surovikin pod pritiskom, ker se je moral povleči na vzhodni breg Dnepra, zato se mora dokazati z uspehi v Donbasu.

»Za Surovikina je to vprašanje obstoja. Da bi mu uspelo, mu je dovoljeno vse. Oni rabijo ozemlje. Ne potrebujejo ljudi, zgradb, tovarn, potrebujejo zgolj ozemlje. Zato so lahko neusmiljeni, samo da bi zavzeli tistih nekaj kvadratnih kilometrov,« je prepričan nekdanji svetovalec ukrajinskega predsednika. Tudi Mikola Bjeljeskov iz ukrajinskega provladnega mnenjskega središča Nacionalni inštitut za strateške študije meni, da se bodo v Donbasu nadaljevali dosedanji ostri spopadi. Po njegovem mnenju je zdaj, ko je Ukrajina osvobodila Herson, glavni ruski načrt vzpostavitev popolnega nadzora v doneški regiji.

Kakor so opazili raziskovalci v zahodnih medijih zelo navajanega ameriškega Inštituta za preučevanje vojne, se na ruskem obrambnem ministrstvu, kjer stalno obveščajo o svojih »dosežkih« na ukrajinski fronti, že več tednov niso pohvalili, da bi »osvobodili« kakšno novo ozemlje. A v nedeljo in ponedeljek so sporočili, da so zavzeli naselji Majorsk (petnajst kilometrov od Bahmuta, kjer potekajo glavni napadi ruskih sil) in Pavlivka (45 kilometrov jugovzhodno od mesta Doneck). Po mnenju ameriških analitikov bodo v naslednjih dnevih ruske sile še vedno dosegale uspehe na tem območju, a da te zmage ne bodo imele pomembnega vpliva na potek vojaške operacije. Osnovni namen teh ozemeljskih pridobitev naj bi bil predstavitev uspehov v Doneški oblasti v ruskem informacijskem prostoru in odvrnitev pozornosti od neuspehov v hersonski regiji.

Bitka za osvoboditev Melitopolja

V Kijevu trdijo, da je ukrajinski vojski uspelo zaustaviti veliko večino napadov okupatorjev, hkrati pa poročajo o tem, da jim je uspelo osvoboditi še nekaj naselij na ozemljih, ki jih je Rusija uradno priznala za svoja. Analitiki trdijo, da bo naslednja glavna bitka potekala za osvoboditev Melitopolja. To zaporoško mesto z okoli 150.000 prebivalci je pod nadzorom ruskih sil, ki zdaj po poročanju ukrajinskih medijev hitijo postavljati betonske prepreke za zaustavitev napada ukrajinskih enot.

Kakor so ugotovili v ruskem opozicijskem mediju Meduza, je zdaj glavni cilj ruske vojske, da obdrži nadzor nad najpomembnejšim ozemljem, ki ga je zavzela spomladi: koridor, ki poteka vzdolž Azovskega morja od Mariupolja do izliva Dnepra. »Drugače povedano, naloga ruske vojske je, da Ukrajicem ne dopusti, da bi se prebili do Krima in jim odrezali oskrbo,« so zapisali na v domovini prepovedanem spletišču.

Ukrajinski načrt lahko zaustavi le uspešna ruska operacija v Donbasu, ki se je že začela.

V Kijevu takšno operacijo že dlje časa načrtujejo. Po ruskem umiku iz Hersona utegne s tega »opuščenega« bojišča ukrajinska stran premestiti proti jugu okoli 50 do 60 tisoč vojakov, ki bodo sodelovali v protiofenzivi v smeri proti Krimu. Ukrajinski načrt lahko zaustavi le uspešna ruska operacija v Donbasu, ki se je že začela. Tudi do Kremlja kritični mediji v zadnjih dnevih poročajo, da je ruski vojski, pripadnikom uporniških ljudskih milic in plačancem zasebne vojske Vagner uspelo osvojiti kar nekaj ozemlja v doneški regiji.