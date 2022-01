Draghi je še vedno osrednji kandidat

V Rimu se je začelo glasovanje za novega predsednika republike, hkrati so se nepričakovano pozno začeli pogovori med strankarskimi voditelji pa tudi srečanja voditeljev s sedanjim predsednikom vlade Mariem Draghijem, ki velja za glavnega predsedniškega kandidata. Pri pogajanjih ne sodeluje vodja stranke Naprej, Italija Silvio Berlusconi. Pravijo, da je zelo prizadet, ker so ga zavezniki pustili na cedilu, ko je hotel postati predsednik.

Če bo Draghi izvoljen za predsednika republike, bodo morali v Rimu zagotoviti normalno delovanje vlade, ki zdaj funkcionira skrajno nasprotno od italijanske tradicije. Druga drugi nasprotne stranke že leto dni delujejo kot skoraj enotna koalicija Draghiju poslušnih poslancev in senatorjev. Take razmere lahko trajajo samo še nekaj mesecev, čez dobro leto bodo parlamentarne volitve. Po novi volilni zakonodaji bo 400 parlamentarcev manj. Velik del sedanjih izbrancev ljudstva se zaradi tega na vse pretege trudi, da vlada ne bi padla in bi se mandat sklenil šele, ko bodo imeli po štirih letih in pol zagotovljeno dodatno parlamentarno pokojnino.

Prve tri dni ni mogoče pričakovati izidov, včeraj je večina oddala bele glasovnice. Šele v četrtek bi bilo mogoče pričakovati kaj konkretnega. Takrat bo jasno, ali so se akterji dogovorili o osebnosti, ki bi lahko dobila večino. Elektorjev je 1008, ker je eden umrl pred začetkom glasovanja. Del poslancev in senatorjev bo danes odšel na pogrebne slovesnosti v Salerno. Glasujejo počasi, ker sme v dvorano samo 200 ljudi naenkrat, potem jo očistijo. Okuženi elektorji glasujejo na parkirišču parlamenta.