Igor Višnjar: »Ženske ne pridejo po nov nos – pridejo po občutek«

V novi epizodi podkasta Sovoznik smo se pogovarjali z dr. Igorjem Višnjarjem, estetskim kirurgom mlajše generacije, ki brez olepševanja razgrne ozadje lepotnih operacij. Njegov pogled je realističen, etičen in brez iluzij: »Ženske ne pridejo po nos – pridejo po občutek,« pravi.

Kirurgija ni čarovnija, ampak odgovornost

Višnjar poudarja, da je vloga estetskega kirurga večplastna: tehnična, čustvena in etična.

»Najbolj ranljive so pacientke, ki že imajo vse idealne proporce, a niso zadovoljne same s seboj. Takrat je tvoja naloga, da znaš reči ne.« Lepotni poseg po njegovem ni hitra rešitev življenjskih stisk, temveč lahko del poti k osebnemu miru – če ga vodi pravilen razlog.

Operacija mame je bila najbolj osebna

Eden izmed bolj izstopajočih trenutkov v pogovoru s kirurgom dr. Igorjem Višnjarjem je bil opis operacije, ki jo je opravil na lastni mami. »Ko ti na operacijsko mizo pride nekdo, ki ti je dal življenje, te prevzame poseben občutek odgovornosti. To ni stres v klasičnem pomenu – to je notranja tišina, ki te opomni, da zdaj res ne smeš narediti napake.«

Dr. Igor Višnjar. FOTO: Luka Maček

Telo ni napaka

Družbena omrežja in idealizirani lepotni standardi ljudi vse bolj silijo v primerjanje in dvom. Višnjar opaža, da pacientke pogosto pridejo z jasno željo, a pogosto ne razumejo, zakaj si to resnično želijo. »Telo ni napaka. Napačna je družbena predpostavka, da moraš imeti točno določen videz, da bi bil vreden pozornosti ali ljubezni.«

Med estetiko in psihologijo

Z vsakim posegom pride tudi psihološka komponenta. »Kirurgi smo pogosto prvi psihološki filter,« pove. Njegova praksa vključuje dolge posvete, včasih tudi zavrnitev operacije. Višnjar noče biti kirurg, ki brezglavo sledi zahtevam pacientov. Raje ima vlogo svetovalca – nekoga, ki zna usmerjati, ne le izvajati.

Estetika prihodnosti: manj ekstremov, več občutka

Kaj je trend v sodobni estetiki? Višnjar meni, da so ekstremi mimo. »Večina pacientk si ne želi popolnosti. Želijo si zgolj harmonije – da bi se njihova zunanja podoba ujemala z notranjo predstavo o sebi.« To pa je že del zdravljenja, ki ni samo telesno, ampak tudi čustveno.