Ekologija, sociala in svet na kocki

V nadaljevanju preberite:

Prihodnost bo morala biti ekološka in tudi socialno občutljiva, v nasprotnem jo bomo menda postavili na kocko. Da je treba okolje in družbo jemati nadvse resnoh, in to skupaj, saj sta tudi kot problem tesno povezana, se vse bolj zaveda francoska zelena politika, ki dobro leto pred predsedniškimi in zatem še parlamentarnimi volitvami dviga glas, češ čas je za novo družbeno pogodbo. Pa so francoski ekologisti tisti, s katerimi bi se volivci že lahko pogodili za prihodnost?