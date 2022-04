Glavni poudarki: O Ukrajini danes tudi Evropski parlament in finančni ministri EU.

Joe Biden je ruskega predsednika Vladimirja Putina označil za »vojnega zločinca« in dejal, da bo pozval k sojenju za vojne zločine.

Zelenski je dejal, da se bodo ruski vojni zločinci soočili s pravico.

07.40 Satelitski posnetki iz Buče izpodbijajo rusko zanikanje odgovornosti za poboje

Satelitske fotografije in posnetki, ki jih je v ponedeljek objavila ameriška družba za vesoljsko tehnologijo Maxar Technologies, izpodbijajo trditve ruskih predstavnikov, da so se trupla civilistov v Buči tam pojavila šele po umiku ruskih sil iz opustošenega ukrajinskega mesta. Satelitski posnetki ulic v mestu Buča iz sredine marca domnevno prikazujejo več trupel civilistov, ki ležijo mrtvi na cesti ali tik ob njej, točno na kraju, kjer so po umiku ruskih enot v zadnjih dneh našli več trupel, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Maxarjevi satelitski posnetki visoke ločljivosti nad Bučo severozahodno od Kijeva potrjujejo nedavne objave na družbenih omrežjih, ki prikazujejo trupla, ki so več tednov ležala na ulicah,« je v ponedeljek dejal Stephen Wood, tiskovni predstavnik družbe Maxar Technologies. Ameriški časnik New York Times je objavil analizo posnetkov Jablonske ulice v Buči. Po primerjavi z videoposnetki s 1. in 2. aprila, na katerih so bila ob ulici vidna trupla, naj bi ugotovili, da je bilo trupel veliko že vsaj tri tedne prej, ko so mesto nadzorovale ruske sile.

Satelitski posnetni Maxarja, in sicer Jablonske ulice v Buči, dne 31. marca. FOTO: AFP

07.11 Zelenski: Ruski vojni zločinci se bodo soočili s pravico

Ukrajina bo v sodelovanju z Evropsko unijo in Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) zagotovila, da bodo vojni zločini v Buči in drugih ukrajinskih mestih v celoti preiskani, je v nočnem nagovoru svojim državljanom dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Znova je pozval tudi k zaostritvi sankcij proti Rusiji. Iz Ukrajine so sporočili, da so po umiku ruske vojske iz kijevskih predmestij Buča in Irpin našli trupla 410 civilistov. Ukrajina in številne svetovne sile trdijo, da so pokol zagrešili ruski vojaki. Moskva trdi, da s poboji ni imela ničesar opraviti, posnetke pa je označila za lažne.

Tisti, ki so to zagrešili, bi morali tudi odgovarjati, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP zatrdil Zelenski. »Delamo vse, kar je v naši moči, da bi čim prej identificirali vse ruske vojake, vpletene v te zločine,« je dodal. Ukrajinski voditelj je po navedbah britanskega BBC dodal, da se je o poteku preiskav že pogovarjal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, poljskim predsednikom Andrzejem Dudo in avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem. Zelenski je ponoči poročal o svojem potovanju v Irpin in Bučo, kjer je dejal, da sta »preprosto uničena«. Dodal je, da se boji, da ruske enote zdaj poskušajo »zakriti sledove svojih zločinov«.

06.37 Ukrajinska vojska je sporočila, da Rusija preoblikuje čete za napad na vzhodno Ukrajino

Ukrajinska vojska je zjutraj objavljenem poročila zapisala, da Rusija prerazporeja svoje vojake za agresivni napad na vzhodno Ukrajino, navaja Guardian. Glede na poročilo, ki ga je objavil generalštab oboroženih sil, je cilj Rusije zdaj vzpostaviti popoln nadzor nad ozemljem Donecke in Luganske regije. »Sovražnik združuje čete in usmerja napore v pripravo na agresivno operacijo na vzhodu naše države. Poteka premestitev ruskih enot, so zapisali ukrajinski uradniki; nasprotnik dopolnjuje svoje zaloge hrane, goriva, maziv ter streliva.«

Ruske sile še naprej blokirajo mesto Harkov in vzpostavljajo popoln nadzor nad Mariupoljem, s stalnim topniškim obstreljevanjem uničujejo stanovanjske soseske in mestno infrastrukturo, še piše v poročilu. Uradniki so ruske čete obtožili tudi obstreljevanja južnega mesta Mikolajev s strelivom, ki ga prepoveduje Ženevska konvencija.

Ukrajinski vojak fotografira ruski tank na obrobju Kijeva. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

06.15 Biden: Putin je vojni zločinec; treba je zbrati podrobnosti in mu soditi

Ameriški predsednik Joe Biden je ruskega predsednika Vladimirja Putina označil za »vojnega zločinca« in dejal, da bo pozval k sojenju za vojne zločine, saj se globalno ogorčenje nad trditvami o ubojih civilistov, ki jih izvajajo ruski vojaki v ukrajinskem mestu Buča še naprej povečuje. »Moramo zbrati informacije. Ukrajini moramo še naprej zagotavljati orožje, ki ga potrebuje za nadaljevanje boja, in pridobiti moramo vse podrobnosti, da imamo sojenje za vojne zločine. Ta tip je brutalen in to, kar se dogaja v Buči, je nezaslišano,« je po poročanju Guardiana dejal v ponedeljek.

06.00 Zelenski bo nagovoril svet Združenih narodov

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo danes nagovoril varnostni svet ZN, potem ko so na videoposnetkih in fotografijah ulice v mestu Buča posute s trupli civilistov, nekateri z zvezanimi rokami za hrbtom. Podobe so povzročile globalni gnus, pozive k strožjim sankcijam proti Rusiji in njeno odstavitev iz glavnega organa ZN za človekove pravice, Sveta za človekove pravice, piše Guardian. Nastopil bo tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija pa je v ponedeljek zatrdil, da so poročila o pobojih civilistov v Buči le provokacija Ukrajine.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski govori z novinarji v Buči. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

01.00 Zavod o razmerah na trgu dela in vključevanju Ukrajincev

Zavod RS za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih konec marca in predstavil trenutne razmere na trgu dela. Predstavil bo tudi podatke o vključevanju ukrajinskih državljanov na slovenski trg dela. Februarja je po dveh mesecih sezonske rasti prišlo do padca števila registriranih brezposelnih na mesečni ravni. Konec letošnjega drugega meseca je bilo tako registriranih 64.783 brezposelnih, kar je 4,5 odstotka manj kot januarja in 26,4 odstotka manj kot februarja lani. Upad je bil zlasti posledica manjšega priliva novoprijavljenih v evidenco. Zavod bo na današnji novinarski konferenci poleg podatkov o brezposelnih predstavil tudi trenutne razmere na trgu dela, na katerem, kot pravijo, zaznavajo velik razkorak med ponudbo in povpraševanjem, in svoj odziv na te izzive.

00.30 O Ukrajini danes tudi Evropski parlament in finančni ministri EU

Evropski poslanci bodo na plenarnem zasedanju danes razpravljali o zaščiti otrok in mladih, ki bežijo pred vojno v Ukrajini. Finančni ministri držav članic EU bodo medtem govorili o finančnih in gospodarskih posledicah vojne ter nadaljnjih sankcijah proti Rusiji v luči zadnjega dogajanja v Ukrajini. Poslanci, ki od ponedeljka zasedajo v Strasbourgu, bodo danes s predstavniki Sveta in Evropske komisije razpravljali o tem, kaj lahko naredi EU, da bi bolje zaščitila otroke in mlade na begu pred vojno v Ukrajini, zlasti pred trgovino z ljudmi in izkoriščanjem. O resoluciji, vezani na razpravo, bo parlament glasoval v četrtek.

V luči vala beguncev, ki so se po začetku ruske agresije nad Ukrajino konec februarja začeli zgrinjati v Evropo, je bil v EU zanje aktiviran status začasne zaščite, ki jim daje pravico do začasnega prebivanja ter dostop do izobraževanja in trga dela. Obenem pa so članice podprle tudi načrt Evropske komisije v desetih točkah, ki med drugim podaja smernice za obravnavo otrok. Med begunci naj bi jih bilo kar polovica. Begunci so sicer večinoma ostali v sosednjih državah. Z velikim pritiskom se sooča Moldavija, ki jih ima največ glede na število prebivalcev. Nemčija, Francija in Romunija bodo danes zanjo gostile donatorsko konferenco.