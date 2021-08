Evakuirali so več tisoč ljudi, ogenj se približuje Azurni obali

Pri gašenju so si pomagali tudi z gasilnimi letali, ki so na goreče površine spuščali vodo. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Gasilce in reševalce je v četrtju Le Luc blizu Saint-Tropeza obiskal francoski predsednik Emmanuel Macron. FOTO: Reuters

Po tem, ko so že več tednov iz različnih delov Evrope in sveta poročali oz. še poročajo o obsežnih požarih – če omenimo samo tiste najhujše v Grčiji, se zdaj z ognjenimi zublji borijo v Franciji. Na tisoče ljudi, vključno s turisti v kampih, so morali prepeljati na varno, medtem ko se več kot 900 gasilcev loteva gašenja požara blizu Azurne obale na skrajnem jugovzhodu Francije, je poročal BBC. Požar je izbruhnil v ponedeljek in se je razširil uničil na površino okoli šestih hektarjev.Nekateri so imeli za evakuacijo časa le nekaj minut. Večina evakuacij je potekala okoli vasi La Mole in Grimaud. Iz sedmih kampov jim je uspelo evakuirati turiste, nekatere kampe pa je požar uničil, saj so se plameni ob močnem vetru hitro širili, kot je povedal lokalni uradnik za BFMTV. Zaradi požara je dvajset ljudi trpelo zaradi vdihavanja dim, šest gasilcev pa je bilo poškodovanih. Življenja v plamenih ni izgubil nihče, je pa bilo v Varu uničenih okoli sto domov, je poročal Reuters.Požar je izbruhnil v južni Franciji blizu vasice Gonfaron, ki je od Saint-Tropeza oddaljena okoli 50 kilometrov. Samo do ponedeljka zjutraj je uničil več kot pet tisoč hektarjev gozda in grmičevanja, so povedali lokalni gasilci. Pri gašenju so si pomagali tudi z letali, ki so na goreče površine spuščali vodo. Lokalna vlada v departmanu Var je sporočila, da je bilo na območje požarov napotenih 900 gasilcev in 120 policistov.Požar se je vnel v intenzivnem vročinskem valu, pred izbruhom se je območje soočalo z vročinskim valom in sušo. Temperature so se dviginile na okoli 40 stopinj Celzija. Francoski predsednik, ki je bil na dopustu na tem območju, je obiskal gasilce, ki so poskušali obvladati ognjene zublje.»Izognili smo se najhujšemu, a moramo kljub temu ostati 'ponižni' …podnebne motnje bodo povzročile še več podobnih požarov,« je dejal Macron in dodal, da je bila Francija manj prizadeta v primerjavi z nekaterimi drugimi državami v Južni Evropi.Južna Francija je zadnje območje v Evropi, ki so ga letos poleti opustošili požari, saj se temperature v Sredozemlju dvigajo na rekordno raven. Znanstveniki pravijo, da bodo vročinski valovi vse bolj pogosti in ekstremnejši zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzročajo emisije ogljika. Grčija, Turčija, Španija in Portugalska so med državami, v katerih so požari terjali življenja in uničevali domove.