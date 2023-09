Evropa je spoznala, da je trgovina tudi politika

V nadaljevanju preberite:

»EU z odobravanjem sprejema tekmovanje, vendar mora biti to tekmovanje pošteno, hkrati pa bomo mi še odločnejši v boju proti krivicam.« To je bilo glavno sporočilo evropskega komisarja za trgovino Valdisa Dombrovskisa med njegovim bivanjem v Pekingu, kjer je včeraj potekal deseti krog trgovinskega dialoga na visoki ravni med Kitajsko in EU.

Tako v pogovorih s kitajskimi funkcionarji kot v govoru, ki ga je imel na univerzi Tsinghua, je njegovo opozorilo spremljalo spoznanje, da »svet potrebuje Kitajsko«, hkrati pa je kar nekajkrat poudaril, da bo EU bolj odločna, kar zadeva varovanje svojih načel in nacionalne varnosti, pa tudi v obrambi svoje odprtosti, ki nikakor ne sme biti ogrožena.