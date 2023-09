Avtomobilski trk Bruslja in Pekinga

V nadaljevanju preberite:

Po napovedi predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, da bo Bruselj s preiskavo preveril subvencije kitajskim proizvajalcem električnih avtomobilov, so na obzorju novi trgovinski zapleti s Pekingom. Po projekcijah evropske komisije se bo do leta 2025 povečal z 8 na 15 odstotkov. Njihove cene da so okoli 20 odstotkov nižje od evropskih tekmecev. Hiter kitajski tehnološki razvoj še krepi takšna gibanja. V Pekingu so se na napoved preiskave odzvali s pričakovanim nezadovoljstvom in zaskrbljenostjo. Namen preiskave da je zaščita evropske industrije, zato naj bi bila »čisto protekcionistično ravnanje«.