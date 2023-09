Profesorica obsojena na dosmrtno ječo

Pred šestimi leti se je na Kitajskem izgubila sled za ugledno ujgursko profesorico Rahile Dawut, ki je proučevala folkloro in tradicije svoje narodne manjšine in o tem predavala tudi na Harvardu, v Oxfordu in drugje po svetu. Zdaj se je izvedelo, da so jo kitajske oblasti obsodile na dosmrtno ječo zaradi ogrožanja nacionalne varnosti.

Ujguri so trn v peti kitajskih oblasti in Peking mnoge vidi kot potencialno grožnjo. V prevzgojnih taboriščih naj bi bilo zaprtih okoli 1,5 milijona od dobrih 13 milijonov Ujgurov. Leta 2017 so kitajske oblasti priprle okoli 300 znanstvenikov in akademikov, ki so raziskovali in ohranjali ujgursko dediščino, nato pa se je za njimi izgubila vsaka sled. Tako je bilo tudi s profesorico Dawut, ki je bila ena od gonilnih sil na univerzi v Xinjiangu. Tam je leta 2007 ustanovila Raziskovalni center za narodne manjšine, s svojim zagnanim delom pa je bila zgled številnim kolegom in študentom.

Rodila se je leta 1966 v družini intelektualcev v Urumquiju, študirala v Pekingu in postala ena prvih Ujgurk z doktoratom. Svoje delo je posvetila poglobljenemu raziskovanju ujgurskih verskih tradicij in pesništva, ki se ustno prenaša iz roda v rod. Zavedala se je njihove krhkosti in potrebe po ohranitvi.

Po njenem izginotju je Fundacija Dui Hua, ki se v ZDA bori za pravice političnih zapornikov na Kitajskem, več let zaman skušala ugotoviti, kakšna je njena usoda. Tudi svojci niso imeli nobenih informacij. Leta 2018 pa so jo zaradi separatizma obsodili na zaporno kazen, njena pritožba pa je bila zavrnjena. Te dni pa je fundacija objavila novico, da je obsojena na dosmrtno kazen. Direktor fundacije John Kamm je ob tem izjavil: »Obsodba profesorice Rahile Dawut na dosmrtno ječo je kruta tragedija, velika izguba za ujgursko ljudstvo, in za vse, ki cenijo akademsko svobodo. Pozivam k njeni takojšnji izpustitvi in varni vrnitvi k družini.« Poziv so podprle tudi številne akademske inštitucije po vsem svetu, univerze Harward, Cornell, Washington …

»Vsak dan sem v skrbeh za svojo mamo. Misel na to, da bo morala nedolžna mama vse življenje preživeti v zaporu, mi povzroča nepredstavljivo bolečino. Kitajska, pokaži milost in osvobodi mojo nedolžno mamo,« pa je v izjavi zapisala njena hčerka Akeda Pulati, ki živi v Seattlu.