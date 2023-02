Evropa je odvisna, zato zakon o kritičnih surovinah

V nadaljevanju preberite:

EU premore le en odstotek surovin za vetrno energijo, manj kot en odstotek surovin za litijeve baterije in za za gorivne celice, samo dva odstotka surovin, potrebnih v robotiki, in samo en odstotek surovin za fotonapetostne sklope na osnovi silicija, opozarja v predlogu resolucije evropski parlament ob nastajanju evropskega zakona o kritičnih surovinah in zahteva stroge okoljske in družbene standarde.