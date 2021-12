Evropskega božiča ni brez Kitajske

V nadaljevanju preberite:

Igračke morda niso najpomembnejši člen v globalni preskrbovalni verigi, če seveda niste otrok ali eden od staršev, ki pred božičem in novim letom načrtujejo, da bodo pod jelko položili darila za svoje malčke. Če torej sodite med tiste, ki ne morejo brez igračk, ste najbrž že ugotovili, da morate razširiti svoje opcije.

Evropa je namreč v zadnjih desetletjih postala odvisna od kitajskih proizvajalcev, ki pa so letos zelo oddaljeni: ubadajo se s pomanjkanjem električne energije in delavcev, s podražitvami surovin in prevozov. Ko se je pred nekaj meseci začela sezona mrzličnega kupovanja igračk, so trgovci na veliko pozivali vse svoje kupce, naj se začnejo obračati k novim izdelkom, morda tudi tistim domače proizvodnje.