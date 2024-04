Evropski parlament podprl obsežno prenovo pravil o migracijah in azilu

Evropski parlament je na glasovanju podprl pakt o migracijah in azilu, najobsežnejšo prenove pravil o migracijah in upravljanju meja znotraj Evropske unije od uvedbe schengenskega območja. Razplet glasovanja je bilo težko predvideti, potem ko je predlog nove zakonodaje naletel na kritike iz vrste obeh političnih polov. Na koncu je med poslanci očitno prevladalo prepričanje, da je »nepopoln« kompromis boljši od ohranitve statusa quo.

Pakt je bil sestavljen iz več zakonodajnih aktov, zavrnitev katerega koli izmed njih pa bi po ocenah zagovornikov sprememb ogrozila celotno reformo. Te scenarij se ni uresničil. Po uspešnem sprejetju celotnega paketa sprememb so podporniki pakta proslavili vzpostavitev »ravnovesja med solidarnostjo in odgovornostjo« držav članic pri spoprijemanju z enim največjih izzivov Evropske unije.

Glasovanje je potekalo štiri leta po tem, ko je evropska komisija podala prvi predlog spremembe pravil na področju migracij in azila. FOTO: John Thys/Afp

Dolgo usklajevanje, uravnotežen kompromis

»Zagotovili smo trden zakonodajni okvir o tem, kako obravnavati migracije in azil v EU,« je po potrditvi reforme poudarila predsednica evropskega parlamentain jo označila za »zgodovinsko« odločitev.

Glasovanje je potekalo štiri leta po tem, ko je evropska komisija podala prvi predlog spremembe pravil na področju migracij in azila. Po dolgem usklajevanju, katerega vrhunec je bil politični dogovor med evropskim parlamentom in svetom EU, sprejet decembra lani, je pred poslance prišel »uravnotežen«, a še vedno za marsikoga kontroverzen kompromis, ki bo predvidoma začel veljati leta 2026.

Med spremembami, ki jih prinaša, najbolj izstopajo uvedba poenotenih pravil za identificiranje državljanov tretjih držav in njihovega statusa v primeru iregularnega vstopa na ozemlje EU. Ta bodo vključevala obvezne varnostne in zdravstvene preglede, odvzem prstnih odtisov in registracijo posameznikov v skupni evropski bazi Eurodac. Cilj tovrstnih postopkov je pospešiti obravnavo prošenj in čim prej ugotoviti, ali je posameznik upravičen do zaščite in azila ali pa se mora vrniti nazaj v državo izvora oziroma v varno tretjo državo, ki jo je prečkal na poti v EU.

Protestniki pred poslopjem evropskega parlamenta v Bruslju FOTO: REUTERS/Johanna Geron

Večina obravnav bi potekala v sprejemnih centrih blizu evropskih meja, med največkrat izraženimi skrbi pa je pred glasovanjem izstopala bojazen, da bi lahko reforma privedla do množičnega zadrževanja ljudi in posledično kršenja njihovih človekovih pravic, zlasti v primerih velikega povečanja obsega migracij. »Vse bo odvisno od implementacije,« je za Reuters dejala nizozemska liberalna evroposlanka Sophie In't Veld.

Solidarnostno sprejemanje migrantov iz drugih držav

Skupaj s povečanjem učinkovitosti azilnega sistema je fokus nove zakonodaje osredotočen tudi na preprečevanje nedovoljenih premikov nezakonitih migrantov med državami članicami EU. Za eno najbolj odmevnih novosti pa velja tako imenovani solidarnostni mehanizem, s katerim bi dopolnili obstoječo dublinsko uredbo, po kateri je obravnava prošenj za mednarodno zaščito odgovornost držav članic, v katerih migranti vstopijo na ozemlje EU.

Po novih pravilih bi morale vse države sprejeti omejeno število prosilcev za azil in s tem razbremeniti južne članice EU. Države, ki migrantov še vseeno ne bi bile pripravljene sprejeti, bi lahko svojo solidarnost izkazale na drugačne načine, tudi z vplačevanjem dodatnih sredstev v evropski proračun.

Slovenski evroposlanci kljub pomanjkljivostim večinoma napovedali podporo paktu Slovenski evroposlanci so pred glasovanjem v evropskem parlamentu večinoma napovedali podporo celotnemu evropskemu paktu o migracijah in azilu, čeprav niso povsem zadovoljni z njim. Matjaž Nemec (SD/SD), Irena Joveva (Renew/Svoboda), Klemen Grošelj (Renew/Svoboda), Franc Bogovič (EPP/SLS) so napovedali, da bo podrli celoten pakt. To je v objavi družabnih omrežjih nakazala tudi Ljudmila Novak (NSi/EPP). Milan Zver (SDS/EPP) in Romana Tomc (SDS/EPP) sta medtem napovedala, da bosta glasovala proti delu pakta o obvezni solidarnosti med državami članicami. STA

Pakt o migracijah in azilu po mnenju evropske komisije določa celosten pristop, potreben za pravično, učinkovito in trajnostno upravljanje migracij v Evropi. »Gre za najbolj prelomno prenovo pravil EU o migracijah in upravljanju meja od uvedbe schengenskega območja in enotnega trga. In to je tisto, kar bo omogočilo generacijam Evropejcev, da še naprej koristijo te edinstvene svoboščine,« je komisija zapisala v povzetku nove zakonodaje.