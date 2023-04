Evropski pohod za rešitev globalizacije

V nadaljevanju preberite:

Dolgo se je postavljalo vprašanje, ali se lahko Evropska unija v istem trenutku osvobodi odvisnosti od Rusije in Kitajske, zdaj pa je pomembnejša dilema, ali je lahko EU hkrati partnerica Kitajske in Amerike.

Ko bo francoski predsednik Emmanuel Macron v sredo pripotoval v Peking, bo osrednja tema njegovih pogovorov s kitajskim gostiteljem Xi Jinpingom, kako ustaviti vojno v Ukrajini. Pravzaprav bosta proučevala načine, kako se rešiti iz trikotnika, katerega ena stranica povezuje, druga pa povzroča nasprotja med strateškimi, varnostnimi in ekonomskimi interesi Evrope, Kitajske in Amerike, da bi se lahko nadaljeval proces evrazijske integracije oziroma, bolje povedano, kako rešiti takšno globalizacijo, kakršna je do zdaj ustrezala Evropi in Kitajski.