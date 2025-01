Fajonova je na nenapovedanem obisku v Kijevu

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes na nenapovedanem obisku v Kijevu, kjer se na povabilo ukrajinskega kolega Andrija Sibihe udeležuje ministrskega srečanja Ukrajina - Jugovzhodna Evropa, so na družbenem omrežju X sporočili z zunanjega ministrstva.

Kot so še sporočili, bo Fajonova s kolegi govorila o nadaljnji podpori Ukrajini, obnovi države in iskanju rešitve za mir.

To je že njen drugi obisk ukrajinske prestolnice. Julija 2022 je v Kijevu zagotovila nadaljnjo podporo Slovenije Ukrajini, tako pri soočanju s posledicami ruske agresije kot na poti v EU.

Slovenija od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 ostro obsoja rusko agresijo in poziva h končanju spopadov. Ukrajini je doslej skozi različne mehanizme zagotovila več milijonov evrov humanitarne in vojaške pomoči, kot članica EU pa izvaja in podpira njene sankcije in ukrepe proti Rusiji.

Državi sta julija lani prav tako sklenili sporazum o sodelovanju na področju varnosti in dolgoročni podpori za obdobje desetih let.

Od začetka invazije je Ukrajino obiskalo že več slovenskih politikov. Bivši premier Janez Janša je, denimo, marca 2022 skupaj s takratnim premierom Poljske Mateuszem Morawieckijem in češkim premierom Petrom Fialo obiskal Kijev. Bili so prvi tuji voditelji, ki so po začetku vojne obiskali ukrajinsko prestolnico.

Kijev je nato konec julija 2022 obiskala Fajonova, še istega leta pa je sledil obisk nekdanjega obrambnega ministra Marjana Šarca. Marca 2023 je v Ukrajino odpotoval tudi premier Robert Golob, nazadnje pa je Kijev obiskala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ko je konec junija lani z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim govorila o poti do miru.