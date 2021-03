Feminizem s pandemijo dobil nov veter v krila

V nadaljevanju preberite:

Ker je pandemija na Kitajskem in po vsej Aziji bolj prizadela ženske kot moške, je feminizem v tej deželi dobil v krila nov veter. Leto 2020 je bilo z velikim predznakom leto ženskega spola.



Vse se je začelo prav v Wuhanu in prav v trenutku, ko se je po mestu razširil koronavirus in so iz vse države rekrutirali več deset tisoč medicinskih delavcev, da bi preprečili zlom zdravstvenega sistema. Med njimi je bilo več kot 28.000 oziroma 68 odstotkov žensk in aktivistke za ženske pravice so nemudoma opozorile na sloviti rek pokojnega voditelja Mao Zedonga: »Ženske podpirajo polovico neba.« So ga pa celo malce popravile, ker so v tem primeru ženske podpirale veliko več kot samo polovico neba.