(FOTO) Vulkansko leto: izbruhi, ki so zaznamovali Islandijo

Na islandskem polotoku Reykjanes se je lani sprožilo večje število vulkanskih izbruhov, zaradi česar so vulkanologi opozorili, da se je v regiji začelo novo obdobje seizmične aktivnosti.

Od decembra 2023 do novembra letos je bilo skupaj sedem izbruhov. Oktobra lani so se začeli močni potresi, ki so se okrepili, nato pa se je 18. decembra začel niz vulkanskih izbruhov v verigi kraterjev Sundhnúksgígar.

Ta vrsta vulkanskih izbruhov je nekoliko drugačna od gorskih vulkanov, saj nima visokega osrednjega kraterja, temveč izbruhne z odpiranjem dolge razpoke v tleh.

Decembra 18. leta 2023 je bil prvi izbruh v bližini gore Hagafell. FOTO: Icelandic Coast Guard/Reuters

Prebivalci ribiškega mesta Grindavik so bili lani decembra prvič, a ne zadnjič evakuirani zaradi vulkanske dejavnosti. FOTO: Marko Djurica/Reuters

14. januar je lava prišla do mesta Grindavík in uničila poslopja. FOTO: Bjorn Steinbekk/Reuters

Pred zbruhom na začetku januarja so znanstveniki opazili, da je vdor magme segel pod mesto Grindavík. FOTO: Iceland Civil Protection/AFP

Izbruh 8. februarja je bil doslej najkrajši. Trajal je približno dan in pol. FOTO: Stringer/Reuters

V zadnjih 50 letih je bilo na Islandiji zabeleženih več kot 20 vulkanskih izbruhov. FOTO: Iceland Civil Protection/Reuters

16. marca se je začel četrti izbruh med Hagafellom in Stóra-Skógfellom, pri čemer so se prvi znaki pojavili manj kot uro prej. FOTO: Jorge Reis/Reuters

Ljudje so se marca zbrali, da bi opazovali, kako lava teče iz razpoke na polotoku Reykjanes. FOTO: Ael Kermarec/AFP

29. maja so iz satelitskih posnetkov zaznali vulkanski smog, sestavljen iz sulfatnih ionov. FOTO: Handout/Icelandic Coast Guard/AFP

Michelle Parks, vulkanologinja, je avgusta merila vulkanske pline, ki so izhajali iz odprtin v kraterju Viti vulkana Askja v nacionalnem parku Vatnajokull. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Izbruh v bližini mesta Vogar 22. avgusta. FOTO: Gisli Olafsson/Reuters

Vetrovne razmere so avgusta usmerile vulkanske pline proti državam, kot sta Škotska in Španija. FOTO: Gisli Olafsson/Reuters

20. novembra pa je izbruhnilo v bližini kraterjev Sundhnúksgígaröð. FOTO: Civil Protection Of Iceland/Reuters