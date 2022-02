Fotografije dneva (10. 2.)

Odpri galerijo

Tuidi ameriška igralka Angelina Jolie je imela govor med tiskovno konferenco na Capitol Hillu v Washingtonu, na kateri so napovedali dvostrankarski posodobljen zakon o nasilju nad ženskami (VAWA). Poleg Angeline so govorili tudi ameriška senatorka Joni Ernst, ameriški senator Patrick Leahy, ameriška senatorka Shelley Moore Capito in ameriška senatorka Dianne Feinstein. Foto: Saul Loeb/Afp