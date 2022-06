Fotografije dneva (13. 6.)

Odpri galerijo

Ukrajinska vojska je bila potisnjena iz središča Severodonecka. Rusko topništvo je z obstreljevanjem središča mesta prisililo ukrajinske branilce v umik. Kljub temu Ukrajina še nadzoruje okoli tretjino mesta. Če pade Severodoneck, bodo ruske sile tako rekoč v celoti zasedle regijo Lugansk. Območje na vzhodu Ukrajine je v zadnjih tednih glavno bojišče v Ukrajini. Ruske sile si prizadevajo dokončno zasesti Severodoneck in sosednje mesto Lisičansk, s čimer bi si odprle pot do mesta Kramatorsk ter do vzpostavitve nadzora nad celotnim Donbasom. Foto: Aris Messinis/Afp