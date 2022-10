Fotografije dneva (14. 10.)

Odpri galerijo

Oskrbnik slona med zgodnjim jutranjim hranjenjem daje mladiču obogateno mleko s pomočjo stekleničke v svetišču slonov Reteti v kenijskem parku Namunyak Wildlife Conservancy. Zatočišče za slone je zaradi suše polno osirotelih in zapuščenih slonjih mladičev. Zaradi izsušene zemlje in presušenih vodnjakov je veliko slonjih mladičev izgubilo izčrpane matere ali pa so bili zapuščeni ali izgubljeni. Najhujša vzhodnoafriška suša v zadnjih 40 letih povzroča, da kenijske divje živali nimajo običajnih virov hrane in vode, hkrati pa se povečuje število konfliktov med ljudmi in divjimi živalmi. Zaradi hude suše milijoni ljudi niso le na robu lakote, ampak je ogrožena tudi bogata biotska raznovrstnost v regiji. FOTO: Luis Tato/AFP