Fotografije dneva (2. 3.)

Odpri galerijo

Pripadniki ukrajinske enote civilne zaščite podajajo jurišne puške na nasprotno stran razstreljenega mostu na severni fronti v Kijevu. Včerajšnje satelitske fotografije so pokazale, kako se ruski konvoj razteza na šestdesetih kilometrih in počasi napreduje proti ukrajinski prestolnici. Po mnenju ukrajinskega generalštaba Moskva zbira svoje sile za napad na Kijev in druga večja mesta, medtem ko se mednarodni povračilni ukrepi proti Rusiji še naprej kopičijo. Foto: Aris Messinis/Afp