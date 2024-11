Fotografije dneva (20. 11.)

Galerija

Ženske iz čebelarskega društva odstranjujejo čebele med pobiranjem medu v kraju Chilal de La Merced na SZ Peruja. Članice združenja, ki ga sestavljajo izključno ženske, zbirajo in tržijo med in njegove stranske proizvode. Ta vir, ki ga je priznala finančna institucija IFAD pod pokroviteljstvom ZN, spodbuja enakost spolov in vključenost ter gradi zmogljivosti lokalnih organizacij in skupnosti, zato služi kot zgled drugim podjetnim ženskam v perujskih podeželskih skupnostih. Foto: Cris Bouroncle/Afp