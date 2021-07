Fotografije dneva (20. 7.)

Odpri galerijo

Na ulici v Nairobiju zdravstveni delavec daje otroku zdravilo proti otroški paralizi. Ta bolezen je zelo nevarna in lahko povzroči paralizo in vseživljenjsko invalidnost. Potem ko je bilo potrjeno, da virus kroži, so se kenijska vlada, UNICEF, WHO in partnerji odločili za cepljenje treh milijonov otrok v 13 okrožjih Kenije. FOTO: Simon Maina/Afp