Fotografije dneva (21. 7.)

Ženska moli za umorjenega haitskega predsednika Jovenela Moisea v Port-au-Princeu. Ariel Henry, bivši kirurg in nekdanji minister, je postal novi premier Haitija. Henry je napovedal oblikovanje vlade narodne enotnosti. V državi so pri tem sporočili, da so aretirali tri policiste, ki so bili domnevno vpleteni v umor predsednika. FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters