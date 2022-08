Fotografije dneva (24. 8.)

Odpri galerijo

Antonio Leitao da Silva, poveljnik policije v Portu na Portugalskem, nosi urno s srcem Dom Pedra I., ustanovitelja in prvega vladarja brazilskega cesarstva, na uradni slovesnosti, ki jo je včeraj v palači Planalto v Brasilii pripravil brazilski predsednik. Dve stoletji po tem, ko so srce izrezali iz trupla cesarja Pedra I. ki je razglasil neodvisnost Brazilije od Portugalske, in shranili v formaldehid, so ga Portugalci vrnili Brazilcem na slovesnosti, ki obeležuje 200. rojstni dan največje južnoameriške države. Foto: Evaristo Sa/Afp