Fotografije dneva (4. 01.)

Bolgarski muslimanski nevesti Kimile Avdinovi na obraz nanašajo ličila med poročno slovesnostjo v vasi Ribnovo. Odročna gorska vas na jugozahodu Bolgarije ohranja svojo tradicionalno zimsko poročno slovesnost pri življenju, kljub desetletjem komunističnega preganjanja, ki mu je sledila revščina, zaradi katere so mnogi moški morali poiskati delo v tujini. Vrhunec slovesnosti je poslikava nevestinega obraza v zasebnem obredu, v katerem sodelujejo le ženinove sestre in njegova mama. Njen obraz je prekrit z gosto belo barvo in okrašen s pisanimi bleščicami. Foto: Stoyan Nenov/Reuters