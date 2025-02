Fotografije dneva (6. 2.)

Galerija

Vojaki M23 opazujejo množico, ki se zbira na stadionu v Gomi med javnim zborovanjem, ki ga je sklicala oborožena skupina. M23 in zavezniške ruandske sile so v sredo začele novo ofenzivo na vzhodu DR Konga, nekaj dni pred obiskom ruandskega in kongovskega predsednika na kriznem vrhu. ZN so sporočili, da je v bitki za ključno mesto Goma, ki so ga M23 in ruandske enote zavzele prejšnji teden, umrlo najmanj 2.900 ljudi. precej več, kot so sprva poročali. Foto: Alexis Huguet/Afp