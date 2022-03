Fotozgodba: Evakuacija mladih glasbenikov iz Kijeva v Ljubljano

Zaradi spopadov v Ukrajini mora več sto tisoč ljudi zapustiti svoje domove. Ljudje se soočajo s humanitarno katastrofo sredi Evrope. Do zdaj je čez mednarodne meje zbežalo že več kot milijon ljudi. Mnogi med njimi so lahko vzeli le tisto, kar so lahko nosili s seboj.

Člani in članice Ukrajinskega mladinskega simfoničnega orkestra na železniški postaji Záhony ob ukrajinski meji. Z dvema avtobusoma so jih prepeljali v Ljubljano. FOTO: Jure Eržen/Delo

Slovenski mladinski orkester (SMO) z dirigentko SNG Opera in balet Ljubljana in umetniško vodjo SMO Živo Ploj Peršuh se je odzval na prošnjo za pomoč v stiski Mladinskega simfoničnega orkestra Ukrajine (YSOU), ki ga vodi mednarodno priznana dirigentka Oksana Lyniv, ki je tudi umetniška vodja Teatra Bologna. Ukrajinski mladinski orkester je nastal leta 2016.

Evakuacijo dvainšestdesetih mladih glasbenikov in njihovih spremljevalcev, članov Ukrajinskega mladinskega simfoničnega orkestra, je sprožil Slovenski mladinski orkester.

Prvi člani orkestra so danes z dvema avtobusoma prispeli na varno v Ljubljano. Ker iz Ukrajine ne spustijo polnoletnih fantov, so k nam večinoma prispela dekleta. Na železniško postajo Záhony na madžarsko-ukrajinski meji so se iz domovine vozili dva dni. V Záhonyju jih je v svoj fotografski objektiv ujel Delov fotograf Jure Eržen.

Glasbeniki so stari od sedem do dvajset let. Prišlo naj bi 95 ljudi, a jih je prispelo le 67. Tisti, ki so šli z avtomobili, bodo poskušali danes priti do Budimpešte.

20-letna Miroslava Bundziak, violinistka iz Kijeva, je novinarju Boštjanu Videmšku zaupala: »Povedali so mi, da se bomo lahko v Ljubljani v miru še naprej ukvarjali z glasbo. A moje misli so v Ukrajini.«

