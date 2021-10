Francija za modularne jedrske reaktorje

V nadaljevanju preberite:

Jedrska energija je zelena energija, trdijo v Franciji, podobno kot še v devetih evropskih državah (vzhoda), preveč odvisnih od nukleark, da bi se jim zlahka hitro odpovedali, in prepotrebnih tudi evropskih zelenih financ, da bi se jim kar tako odrekli – gotovo ne za novodobne majhne modularne reaktorje (SMR), na primer. Francoska vladajoča politika je o njih prepričana, da so zelo zeleni in varni za življenje na planetu.