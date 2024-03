Frančišek noče biti monarh, ampak pastir

V nadaljevanju preberite:

Na jožefovo je v Rimu in hkrati v ducatu svetovnih prestolnic izšla avtobiografija Jorgeja Maria Bergoglia ­Življenje – moja zgodba v zgodovini, ki jo je papežu pomagal napisati njegov prijatelj, vatikanist italijanske televizijske mreže Mediaset Fabio Marchese Ragona. Izdala jo je ameriška založba HarperCollins, napisana pa je popolnoma drugače, kakor so doslej papeži pisali in razmišljali o sebi. Frančišek noče biti monarh, ampak duhovnik in pastir.