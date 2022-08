Frančišek zavrnil preiskavo obtožb kanadskega kardinala za spolni napad

Papež Frančišek je v četrtek zavrnil preiskavo primera kanadskega kardinala Marca Ouelleta, ki se sooča z obtožbami o spolnem napadu. Kot so v četrtek sporočili iz Vatikana, je papež ocenil, da ni dovolj dokazov, da bi Cerkev začela preiskavo tega primera, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ugledni kanadski kardinal, ki zaseda pomemben položaj v rimski kuriji, se sooča z obtožbo o spolnih napadih na pripravnico med letoma 2008 in 2010. To je razvidno iz skupinske civilne tožbe proti več kot 80 predstavnikom škofije Quebec, ki so jo javno objavili v torek.

Vatikan za primer izvedel že lani

Ženska, ki toži Ouelleta, je v tožbi omenjena le s črko F. V njej navaja, da jo je Ouellet, ki je bil tedaj nadškof v Quebecu, večkrat spolno napadel. Med drugim naj bi jo leta 2010 poljubljal in otipaval. Tedaj je bila stara 20 let.

Vatikan je za primer izvedel lani. Papež je za preučitev primera zadolžil preiskovalca Jacquesa Servaisa, ki mu je svetoval, naj glede tega ne začenja preiskave. »Po dodatnih posvetovanjih je papež Frančišek dejal, da ni dovolj dokazov za preiskavo proti kardinalu Ouelletu zaradi spolnega napada,« je sporočil tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni.

Ouellet, ki je od leta 2010 prefekt kongregacije za škofe, očitkov o spolnem napadu ni komentiral. Obtožbe na njegov račun so le del civilne tožbe, v kateri več kot 100 ljudi duhovnikom in drugim predstavnikom katoliške cerkve očita spolne napade v obdobju od leta 1940 do danes. Večina od 88 predstavnikov Cerkve, na katere letijo obtožbe, je že pokojna.