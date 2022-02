Galicija žaluje za pogrešanimi ribiči

Ribiči iz Galicije, regije na severozahodu Španije, že desetletja vlečejo mreže v vodah Nove Fundlandije​ v severnem Atlantskem oceanu. Morja, bogata s polenovko in grenlandsko morsko ploščo, naj bi bila med najbolj zahtevnimi ribolovnimi območji – poznavalci so omenili visoke valove, veter, nizke temperature in spremenljivo vreme –, a kljub temu takšne tragedije, kakršna se je zgodila v ponedeljek, ne pomnijo. V brodolomu barke Villa de Pitanxo je umrlo devet ljudi, trije so nesrečo preživeli, dvanajst ribičev je pogrešanih.

Brodolom 50-metrske ladje z vlečno mrežo se je zgodil v ponedeljek zjutraj po srednjeevropskem času okoli 460 kilometrov vzhodno od kanadskega otoka Nova Fundlandija. Posadka je zabredla v težave okoli pol šeste ure, sprožila alarm, toda pristojnim službam ni uspelo vzpostaviti stika z ribiči. Na območje nesreče so poslali portugalsko in špansko ribiško barko, ki sta pluli v bližini. Ena izmed teh je nekaj ur po klicu na pomoč naletela na rešilni čoln, v katerem so bili trije preživeli, vsi v hipotermičnem šoku. Poleg njih so reševalci našli devet trupel, dvanajst mornarjev, med katerimi so poleg Špancev tudi državljani Peruja in Gane, je pogrešanih.

Upanje, da jih bodo našli žive, je, kakor so poudarili strokovnjaki, minimalno. Kanadske oblasti so včeraj zvečer po poldrugem dnevu prekinile reševalno akcijo, ki so jo ovirali slaba vidljivost in močen veter. Letala, helikopterji in plovila obalne straže so v 36 urah prečesali več kot 3000 kvadratnih metrov prostrano območje, a sledi za mornarji niso našli. Blizu kraja nesreče se še naprej zadržuje več španskih ribiških ladij.

Sorodnik kaže fotografijo Rogelia Franca, enega od pogrešanih članov posadke na ribiški ladji, ki je potonila v ponedeljek. FOTO: Miguel Riopa/AFP

Vzroki za brodolom ladje, ki je bila registrirana leta 2004 in jo je upravljala izkušena posadka, za zdaj niso znani. »Čeprav vremenske razmere niso bile dobre, niso bile ekstremne, ladja je bila moderna,« je za španske medije dejal Javier Touza, predstavnik Zadruge ladjedelcev pristanišča v Vigu. Okoliščine nesreče bi lahko osvetlil vodja posadke na Villi de Pitanxo Juan Padín, ki je eden od treh preživelih.

Tridnevno žalovanje

Zaradi nespodbudnih vesti iz Severne Amerike je regionalna vlada včeraj razglasila tridnevno žalovanje. Predsednik Galicije Alberto Núñez Feijóo je obljubil, da bo njegova administracija sorodnikom žrtev nudila psihološko in drugo pomoč ter z njimi delila informacije o podrobnostih tragedije. »Dobro vemo, da je na morju zahtevno, nevarno in pogosto kruto, toda nihče ni čustveno pripravljen na tako pretresljivo novico,« je dejal.

Po njegovih besedah je ponedeljkov brodolom najhujša nesreča, ki je prizadela ribiško skupnost v regiji po letu 1978, ko je nesreča ladje blizu galicijskih otokov Cíes​ zahtevala 27 življenj. Veliko trupel po poročanju časnika El País​ niso nikoli našli.