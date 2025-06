GHF in IDF v navzkrižju glede streljanja pri humanitarnih točkah v Gazi

Humanitarna fundacija za Gazo (GHF) je danes po navedbah izraelskega časnika Haaretz zavrnila trditve iz včeraj objavljenega članka, ki razkriva, da naj bi izraelski vojaki na ukaz streljali na civiliste v bližini centrov za razdeljevanje pomoči. V izjavi je GHF zatrdila, da pri teh centrih ali v njihovi neposredni bližini ni bilo nobenih incidentov ali smrtnih žrtev.

Začasni direktor GHF John Acree je poročila anonimnih vojakov odpravil kot neutemeljena in poudaril, da območja zunaj distribucijskih mest niso v pristojnosti fundacije, temveč pod nadzorom izraelske vojske. GHF je pozvala izraelske oblasti k transparentni preiskavi obtožb in izrazila zaskrbljenost zaradi resnosti navedb.

Acree je še dodal, da informacije palestinskega ministrstva za zdravje, ki je povezano s Hamasom, niso zanesljiv vir.

Vodja GHF Johnnie Moore pa je delovanje GHF branil intervjuju za BBC. Moore ne zanika, da je bilo ubitih več ljudi, vendar trdi, da vse žrtve neupravičeno povezujejo z GHF. Ob tem je bil kritičen do Združenih narodov in drugih organizacij, češ da širijo nepreverjene informacije. Poudaril je, da GHF ni zaznal nobenih incidentov v neposredni bližini svojih lokacij in da se večina smrti dogaja zunaj njihovega nadzora. Dodal je, da operacija ni zadostna, vendar je že zdaj omogočila več hrane kot pred mesecem. ZDA so GHF v četrtek napovedale prvo neposredno finančno podporo v višini 30 milijonov dolarjev.

IDF preiskuje, a (še) ne prevzema odgovornosti

Več izraelskih vojakov in častnikov IDF je za Haaretzov članek, objavljen v petek, povedalo, da je izraelska vojska v zadnjem mesecu večkrat namerno streljala na palestinske civiliste v bližini točk za razdeljevanje humanitarne pomoči v Gazi, kljub temu da jih ti niso ogrožali. Vojaki poročajo o ukazih za streljanje z namenom razgnati množice, brez uporabe drugih metod za nadzor množic, kot sta solzivec ali opozorilni streli.

Palestinec nosi vrečo s pomočjo, ki jo je prejel od GHF. FOTO: Hatem Khaled/Reuters

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je bilo na ta način od 27. maja ubitih 549 in ranjenih več kot 4000 ljudi, ni pa jasno, koliko jih je padlo pod izraelskim ognjem. Vojaki razmere opisujejo kot popoln etični zlom v IDF, za katero je streljanje na civiliste postalo nekaj običajnega, tudi z artilerijo, minometi in tanki. Eden od vojakov je območje opisal kot »polje smrti«.

Vojaški pravni organi so odredili preiskavo morebitnih vojnih zločinov, vendar naj bi bilo zanimanje za odgovornost znotraj IDF in južnega poveljstva omejeno. Razganjanje lačnih množic z uporabo smrtonosne sile naj bi sicer zaukazal poveljnik 252. divizije, brigadir Jehuda Vach.

Poleg IDF naj bi k streljanju prispevale tudi milice, ki jih podpira izraelska vojska, kot je skupina Abuja Šahaba. Poleg tega naj bi zasebni izvajalci v Gazi za rušenje hiš prejemali denarne nagrade, kar jih spodbuja k delovanju blizu območij pomoči, s čimer povečujejo tveganje za konflikte in žrtve med civilisti.

Izraelska vojska zavrača obtožbe in trdi, da ni nikoli ukazala namernega streljanja na civiliste ter da vse prijavljene incidente (Haaretz jih je zabeležil devetnajst) temeljito preiskuje. Kljub temu številni vojaki in častniki opozarjajo, da so civilne žrtve postale »normalizirane« in da se izgublja občutek odgovornosti ter spoštovanje osnovnih vojaških in moralnih načel.

Navedbe sta kot zlonamerno laž zavrnila tudi premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Kac.