Gazprom bo Franciji ustavil dobavo plina

Ruski energetski velikan Gazprom je danes sporočil, da bo v četrtek prekinil dobavo plina Franciji. Kot so v družbi zvečer zapisali na Telegramu, bodo dobave povsem ustavljene, vse dokler Francija ne bo plačala celotnega zneska, ki ga dolguje Gazpromu.

Že dopoldne so iz francoske državne energetske družbe Engie sporočili, da bo Gazprom Franciji zmanjšal dobave plina zaradi nesoglasij pri izvajanju nekaterih pogodb.

Kot so pojasnili v izjavi za javnost, so se dobave ruskega plina od začetka ruskega vojaškega napada na Ukrajino drastično zmanjšale. Francija je sicer med tistimi zahodnimi državami, ki so v manjši meri odvisne od dobav ruskega plina, saj ta predstavlja manj kot desetino celotnega uvoza.

Potrebne količine za nemoteno dobavo odjemalcem in za lastne potrebe so v energetskem podjetju Engie že zagotovili. Ruski plin je sicer konec julija obsegal štiri odstotke njihovih celotnih zalog.

V zadnjih dneh so se medtem okrepila opozorila francoske vlade tamkajšnjim odjemalcem glede morebitnih težav zaradi pomanjkanja energentov in visokih ravni inflacije prihajajočo zimo. V odgovor na zaostrene razmere Francija hiti z iskanjem alternativnih dobav plina iz Norveške, kapacitete v skladiščih plina so trenutno 90-odstotno zapolnjene.

V primerjavi z ostalimi energenti plin predstavlja približno 20 odstotkov celotne porabe energije, predvsem za uporabo v industriji in za stanovanjsko ogrevanje ter kuhanje, poroča AFP. Država namreč večino potrebne električne energije proizvede s pomočjo jedrskih elektrarn.

O možnih scenarijih, ki jih glede pomanjkanja energentov čakajo v prihajajočem jesensko-zimskem času, pa se bo z ministrskim zborom ta teden na posebni seji pogovarjal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, so po navedbah AFP sporočili iz njegovega urada.

Premierka Elisabeth Borne je medtem v ponedeljek že pozvala vodstva francoskih podjetij k zmanjšanju porabe energije. »Če ne bomo zmanjševali količin, bodo najbolj prizadeta podjetja. Na to moramo biti pripravljeni,« je dejala.