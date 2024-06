Hezbolah zagrozil z napadom Cipru

Ciprski predsednik Nikos Hristodulides je po grožnji šiitskega gibanja Hezbolah z napadom zatrdil, da Nikozija ni vpletena v nobeno vojaško operacijo v regiji. Ciper je del rešitve in ne problema, je poudaril in spomnil na pomorski koridor med Ciprom in območjem Gaze za dostavo pomoči palestinski enklavi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vodja libanonskega oboroženega gibanja Hezbolah Hasan Nasrala je v sredo posvaril Ciper pred odpiranjem letališč in oporišč za izraelske sile v primeru izbruha vojne z Izraelom. »Odprtje ciprskih letališč in oporišč izraelskemu sovražniku za napad na Libanon bi pomenilo, da je ciprska vlada del vojne,« je opozoril.

Na Cipru sta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sicer dve britanski vojaški oporišči, od tega eno letalsko, vendar ju ciprska vlada ne nadzoruje.

Nasrala je v sredo opozoril tudi, da v primeru vojne ne bodo prizanesli nobenemu kraju v Izraelu. Libanonskemu gibanju je sicer pred tem s totalno vojno grozil izraelski zunanji minister Izrael Kac.

V izraelskem napadu v Libanonu ubit poveljnik Hezbolaha Sami Abdalah

Nasrala je poudaril, da je Hezbolah od 7. oktobra lani, ko je izbruhnila vojna na območju Gaze, uporabil le del svojega orožja. »Odtlej smo pridobili novo orožje. Pred leti smo tudi govorili o 100.000 borcih Hezbolaha, danes smo to število močno presegli,« je dodal.

Območje ob libanonsko-izraelski meji je od 7. oktobra lani stalno prizorišče obstreljevanja med Izraelom in Hezbolahom, ki je sicer zaveznik palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

Razmere so se dodatno zaostrile potem, ko je bil prejšnji teden v izraelskem napadu na jugu Libanona ubit poveljnik Hezbolaha Sami Abdalah. Izraelski zunanji minister Kac je gibanju nato v torek zagrozil s totalno vojno, izraelska vojska pa je potrdila načrt za ofenzivo v Libanonu.