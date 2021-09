Hrvaška postaja dom za upokojence

Hrvaško v teh dneh preplavljajo naslovi, ki hvalijo dejstvo, da je turistična sezona odlična, nad pričakovanji in da se je BDP v drugem četrtletju na letni ravni povečal za rekordnih 16,1 odstotka, kar je predvsem posledica padca v lanskem letu. In vendar analitiki in opazovalci aktualnega dogajanja v naši južni sosedi ob pozitivnih novicah opozarjajo na »tisto«, kar se skriva pod površjem. Na krizo. Zaradi nizkega življenjskega standarda in plač, blokiranih tekočih računov državljanov ter izseljevanja, ki je čedalje večja težava. Podatek, da se je v zadnjih treh, štirih letih izselilo iz Hrvaške 370.000 ljudi, zbuja skrb.