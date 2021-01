Hrvate ponovno prebudil potres

Po rušilnem potresu se tla na Hrvaškem še niso umirila. Po podatkih evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) so v zadnjih 72 urah na Hrvaškem čutili 28 potresnih sunkov. Najmočnejši je bil danes ob 5.44, ko je Hrvate prebudilo tresenje tal z epicentrom v bližini Gline in magnitudo, ocenjeno med 3,4 in 3,9.Potresni sunek je bil prešibek, da bi na območju naselja Petrinja, ki je bilo v potresu 29. decembra lani porušeno, povzročil dodatno škodo. Je pa iz spanca zarana prebudil mnoge od Siska do Zagreba.Po rušilnem potresu, ki je dosegel je magnitudo 6,3 ter zahteval sedem življenj in povzročil ogromno materialno škodo , je prizadeto območje čutilo številne šibkejše popotresne sunke. Najmočnejši je 6. januarja dosegel magnitudo pet. Po oceni hrvaških seizmologov je pričakovati še več sunkov magnitude med 4 in 5, morda v časovnem obdobju več mesecev.