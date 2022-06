Hudi boji za Severodoneck se nadaljujejo

8.10 Nadaljujejo se hudi boji za Severodoneck

V mestu Severodoneck, kjer se nadaljujejo hudi boji, so ruske sile zadele kemično tovarno in izbruhnil je velik požar, je po poročanju BBC sporočil guverner regije Lugansk Sergij Hajdaj. V tovarni Azot naj bi se skrivalo več sto civilistov.

Hajdaj ni sporočil, ali je požar terjal žrtve in ali so ga že pogasili. Po ukrajinskih ocenah se v podzemnih zakloniščih v tovarni skriva okoli 800 civilistov. Ruske sile si prizadevajo dokončno zasesti Severodoneck in sosednje mesto Lisičansk, s čimer bi si odprle pot do mesta Kramatorsk ter do vzpostavitve nadzora nad celotnim Donbasom.

Večina mesta, kot je priznal Hajdaj, je že v ruskih rokah. Po trditvah ruske vojske nadzorujejo vsa stanovanjska območja v mestu. Po navedbah predstavnika ameriškega obrambnega ministrstva, ki ga navaja časnik Washington Post, bi lahko Rusija v nekaj tednih vzpostavila nadzor nad celotno regijo Lugansk.

Mesti Severodoneck in Lisičansk bi lahko padli že v enem tednu, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa še dejal omenjeni vir. Dodal je, da ruska vojska za napredovanje plačuje veliko ceno v smislu mrtvih in ranjenih vojakov.