Indija čuti, da jo Slovenija razume

Po napadu v okolici mesta Pahalgam, v katerem so teroristi ubili 26 turistov, je Indija poslala številne delegacije v države, od katerih pričakuje razumevanje in podporo. Pravzaprav si želi tem državam podrobneje pojasniti, kaj se dogaja v odnosih med jedrskima sosedama. Svet je bil vznemirjen zaradi medsebojnega raketiranja indijske in pakistanske vojske, vendar se je Indija na teroristično dejanje odzvala »premišljeno in odgovorno«. Oboroženi spopad med državama je trajal tri dni, nato so se dogovorili o prekinitvi ognja, ki bolj ali manj še velja. Nobenega od obstoječih problemov ni mogoče rešiti, so trdili člani indijskega odposlanstva, dokler se ne bo Pakistan odločil preprečiti delovanja teroristov, ki jih na pakistanskih tleh usposabljajo, financirajo, poleg tega so v Pakistanu zaščiteni pred zakonom.