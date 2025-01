Nevarni spolni apartheid našega časa

V nadaljevanju preberite:

Po poskusu uboja se je Malala redko vrnila v Pakistan. Udeležba na konferenci v Islamabadu je bila priložnost, da prvič po letu 2018 obišče svojo državo. Na konferenci je opozorila ne samo na razmere v Afganistanu, temveč tudi v vrsti drugih držav, v katerih deklicam »kradejo prihodnost«, in to tako, da jim kratijo pravico do izobraževanja. Vse pogosteje se to dogaja tudi v Jemnu in Sudanu, v Gazi, je dejala, pa so izraelski napadi »uničili celoten izobraževalni sistem«.

Pa vendar je bil njen govor kljub vsemu osredotočen predvsem na Afganistan, kjer so talibi, odkar so leta 2021 prevzeli oblast, obljubljali, da bodo deklice znova vključili v šole, a šele, ko bodo rešili nekaj vprašanj, med katerimi je tudi priprava islamskega kurikula. A namesto da bi vse ovire odstranili, je teh vsak dan več. Decembra je talibska oblast ženskam prepovedala celo šolanje za babice in medicinske sestre, kar sta bila dva od poslednjih poklicev, za katere so lahko ženske pridobile ustrezno izobrazbo.