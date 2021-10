Interesi, zaviti v celofan

V nadaljevanju preberite:

Da je Zahodni Balkan geostrateško izjemno pomemben za Evropsko unijo, so najprej in najbolj glasno opozarjale države z jugovzhodnega praga Unije in njihove sosede, vključno s Slovenijo. Vrh voditeljev držav EU in Zahodnega Balkana je za Slovenijo izjemno pomemben dogodek, malokdo pa pričakuje, da bo državam regije prinesel veliko več od novih obljub.

Obisk tako velikega števila državnih voditeljev je za državo velik logistični izziv, pod krinko skrbi za varnost obiskovalcev pa se zlahka skrije marsikaj, tudi vladno skrb, da obiskovalci ne bi morda videli kakšno manj lepo plat posebej za predsedovanje zloščene podobe.